В Брянске в исправительной колонии лучшим признали отряд №11

Фото: пресс-служба УФСИН по Брянской области.

В Брянске в исправительной колонии строго режима №4 выбрали лучшим признали отряд осужденных №11. В учреждении провели конкурс на лучшее соблюдение порядка в жилых, бытовых помещениях и на прилегающей территории. Об этом сообщают в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

- Основными задачами конкурса являются формирование у осужденных уважительного отношения к нормам человеческого общежития, повышение их образовательного и культурного уровня, - рассказали в УФСИН по Брянской области.

По итогам 2021 года первое место в исправительной колонии занял отряд №11 под руководством начальника отряда Николая Козленкова, второе место - отряд №10, где начальником отряда является Юрий Дербуш и третье место - отряд №3 во главе с начальником отряда Амурханом Габачиевым. На общем построении победителю вручили переходящий кубок и вымпел.

- Совет воспитателей отряда ходатайством перед начальником ИК-4 о поощрении осужденных, внесших активный вклад в достижение высоких результатов, говорят в УФСИН.

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