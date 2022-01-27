ВТБ Капитал Инвестиции: волатильность на рынках привела к двукратному росту торговых оборотов и числа сделок

Фото: ВТБ.

ВТБ Капитал Инвестиции в январе отмечают двукратный рост торговых оборотов и числа сделок на фоне увеличившейся волатильности на рынках. Основные объемы приходятся на российские акции и валюту. По инструментам с фиксированной доходностью обороты остаются на прежних уровнях. Тенденции в поведении клиентов разнонаправлены: часть инвесторов сокращает риски в своих портфелях, другая использует текущие уровни цен для наращивания рискового портфеля, отдавая предпочтение российским акциям.

«На фоне высокой волатильности на рынках в январе мы получали много вопросов по текущей ситуации, часть из них связана с управлением маржинальной позицией. Могу отметить взвешенное и рациональное поведение розничных инвесторов: прежде чем действовать, они думают, консультируются, задают вопросы, как лучше вести себя в подобной ситуации, в какие активы имеет смысл ребалансировать портфель. Мы активно работаем, чтобы помочь им спокойно пройти этот период до момента стабилизации на рынках», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

Текущие уровни цен побуждают новых инвесторов формировать долгосрочные портфели. Так, к 25 января клиенты открыли в ВТБ Капитал Инвестиции 100 тысяч новых счетов. Объем пополнений составил 65,7 млрд руб., что соответствует цифре за весь январь 2021 г. Основной рост в объемах торгов пришелся на российские акции. По иностранным цифры оказались сопоставимы с декабрем 2021. Существенных изменений по сделкам с инструментами с фиксированной доходностью по сравнению с декабрем также не наблюдается. Эксперты ВТБ Капитал Инвестиции отмечают рост объемов торгов на валютном рынке. К текущему моменту показатель уже превысил значения декабря почти на треть.

«Дивидендная доходность российского рынка сейчас находится на уровне 11-12% годовых, что является максимальным значением как на развитых, так и развивающихся рынках, а по отдельным эмитентам находится на более высоких уровнях. Индекс МосБиржи снизился до уровня 120-недельной скользящей средней. За последние 7 лет такое происходило трижды: в июне 2017 года, марте 2020 года и ноябре 2020 года. Во всех трех случаях он оставался ниже этой линии от нескольких дней до нескольких недель, после чего показывал уверенный рост. Этот технический уровень может стать хорошей точкой для входа в российские акции», - отметил Потапов.

Аналитики ВТБ Капитал Инвестиции прогнозируют, что геополитические и по-прежнему сохраняющиеся пандемийные риски какое-то время еще могут оказывать давление на рынок. Но уже в течение 2-3 месяцев акции российских компаний могут начать реализовывать свой потенциал.

Советы от аналитиков ВТБ Капитал Инвестиции:

Лицензия №1000.