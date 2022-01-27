Брянец решил погонять на чужом автомобиле

Житель Брасовского района решил погонять на чужом автомобиле. Об угоне машины «Лада Гранта» в полицию сообщил ее 69-летний владелец, сообщают в пресс-службе УМВД Росси по Брянской области.

Полицейские получили информацию, что по району на пропавшем автомобиле разъезжает ранее судимый 39-летний местный житель. Правоохранители в скором времени его нашли и задержали.

Угонщик ничего не отрицал. А лишь признался, что просто захотел прокатиться на машине. Он намеревался вернуть ее на место.

- Обстоятельства случившегося устанавливают, - говорят в правоохранительном ведомстве. – На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»