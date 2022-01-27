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Общество27 января 2022 11:38

Брянец решил погонять на чужом автомобиле

На 39-летнего мужчину завели дело по статье «Кража»
Надежда ПЕТРУНИНА
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Житель Брасовского района решил погонять на чужом автомобиле. Об угоне машины «Лада Гранта» в полицию сообщил ее 69-летний владелец, сообщают в пресс-службе УМВД Росси по Брянской области.

Полицейские получили информацию, что по району на пропавшем автомобиле разъезжает ранее судимый 39-летний местный житель. Правоохранители в скором времени его нашли и задержали.

Угонщик ничего не отрицал. А лишь признался, что просто захотел прокатиться на машине. Он намеревался вернуть ее на место.

- Обстоятельства случившегося устанавливают, - говорят в правоохранительном ведомстве. – На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража».

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