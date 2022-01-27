Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянске поймали наркокурьера с тремя килограммами мефедрона. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

В полицию поступило сообщение о том, что в область приехал наркокурьер, который должен забрать из тайника партию запрещенных веществ. Информация подтвердилась.

В Брянском районе остановили автомобиль, на котором ехал подозреваемый. При осмотре машины полицейские нашли шесть полимерных пакетов, предположительно, содержащих наркотическое вещество. Экспертиза подтвердила, что это – мефедрон.

Установили и личность самого наркокурьера. Это – 39-летний житель Волгоградской области. Он собирался вывезти наркотик в другой регион.

- Сейчас мужчина находится под стражей, – говорят в полиции. – На него завели уголовное дело.

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