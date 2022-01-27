В Брянске наркосбытчика из Смоленска на 6 лет отправили в колонию. Запрещенные вещества он распространял с помощью информационно-телекоммуникационных сетей , в том числе интернета. Вместе с сообщниками. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 24-летний парень в апреле и мае прошлого года вместе с соучастниками сделал 13 «закладок» с наркотиками в Брянске, Почепе и Брянском районе. Также он хранил больше 45 грамм для сбыта.

Довести задуманное до конца злоумышленнику не удалось. Его задержали полицейские, а наркотики изъяли.

- Суд приговорил парня к шести годам и шести месяцам лишения свободы, – говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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