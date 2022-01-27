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Общество27 января 2022 8:32

В Трубчевском районе мать в пьяной ссоре зарезала сына

56-летнюю женщину заключили под стражу
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Трубчевском районе мать в пьяной ссоре зарезала сына. На женщину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительно установили, что поздно вечером 21 января этого года пьяная 56-летняя женщина была в квартире дома по улице Партизанской в поселке Белая Березка. Между ней и сыном вспыхнула ссора. В гневе женщина схватила нож и ударила им в грудь сына. На следующий день он умер в больнице.

- Следователями провели осмотр места происшествия, зафиксировали и изъяли следы совершения преступления, назначили необходимые судебные экспертизы, - говорят в Следственном комитете. - Подозреваемой предъявили обвинение и заключили под стражу.

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