Федеральный инспектор по Брянской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО отметил Благодарственными письмами сотрудников Россельхознадзора

Фото: ФГБУ "Брянская МВЛ".

25 января текущего года на базе ФГБУ «Брянская МВЛ» состоялась церемония награждения сотрудников Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям, приуроченная к 17-летию образования территориального управления. В формате видеоконференцсвязи участие в торжественном мероприятии также приняли коллеги из Смоленской и Калужской областей.

Для справки: с 2005 года на территории Брянской и Смоленской областей образованы территориальные управления, наделенные полномочиями по контролю и надзору в закрепленной сфере деятельности. В 2008 году в результате слияния территориальных управлений по Брянской области и по Смоленской области образовано Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, а с апреля 2020 года в зону ответственности Управления была включена и Калужская область.

Присутствовавший на данной встрече главный Федеральный инспектор по Брянской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Андрей Дьячук вручил специалистам Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям благодарственные письма за добросовестную службу и выполнение профессиональных обязанностей.

Руководитель Управления Светлана Земченкова обратилась со словами благодарности в адрес тех, кто стоит на страже продовольственной безопасности, фитосанитарного и эпизоотического благополучия, а также поздравила коллег с заслуженными наградами и пожелала им успешной и плодотворной работы, счастья, благополучия и крепкого здоровья.

Андрей Дьячук отметил, что благодаря профессионализму и требовательности руководства, а также слаженной работе сотрудников Управления и подведомственной ему Брянской межобластной ветеринарной лаборатории, Россельхознадзору удается работать максимально эффективно.

В завершении своего визита главный Федеральный инспектор по Брянской области посетил ветеринарную клинику, испытательную и диагностическую лаборатории учреждения, где высоко оценили их техническое оснащение и компетентность специалистов, работающих в них.