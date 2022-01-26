Фото: "Типичный Брянск", vk/com.

В Брянске 2022 году планируют отремонтировать парк «Звездный». Об этом сообщают в администрации Советского района.

В ближайшее время намечают привести в порядок и детское оборудование. Какие проведут работы, зависит от выделенных денег.

Горожане жалуются на то, что здесь засыпали популярную горку.

- Горку засыпали после многочисленных обращений в связи с публикациями в соцсетях о травмировании детей на горках, - пояснили в администрации Советского района.

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