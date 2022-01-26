Брянск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 января 2022 15:15

В Брянске 2022 году планируют отремонтировать парк «Звездный»

Из-за травмирования детей на горках здесь ее пришлось засыпать
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: "Типичный Брянск", vk/com.

Фото: "Типичный Брянск", vk/com.

В Брянске 2022 году планируют отремонтировать парк «Звездный». Об этом сообщают в администрации Советского района.

В ближайшее время намечают привести в порядок и детское оборудование. Какие проведут работы, зависит от выделенных денег.

Горожане жалуются на то, что здесь засыпали популярную горку.

- Горку засыпали после многочисленных обращений в связи с публикациями в соцсетях о травмировании детей на горках, - пояснили в администрации Советского района.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

0