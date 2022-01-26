В Брянске могут отменить дополнительный рейс маршрутки №43 в микрорайон Десноград

Фото: "Микрорайон Десноград", vk.com.

В Брянске водители маршрутки №43, которая заезжает и в микрорайон Десноград для подвоза школьников, пожаловались, что многие юные пассажиры не оплачивают проезд.

Об этом 26 января сообщили в соцсети ВКонтакте в группе «Микрорайон Десноград».

- Это грозит тем, что руководство маршрута отменит школьные дополнительные рейсы и возить детей в школу родителям придется самостоятельно, – пишет автор поста.

Родителей попросили побеседовать с детьми по этому поводу.

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