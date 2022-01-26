Бывшие супруги из брянского Алтухова стали героями передачи «ДНК» на НТВ. Программа вышла в эфир во вторник, 25 января.

Восемь лет супруги прожили в Навлинском районе в поселке Алтухово.Жили они с родителями жены. У них родилось трое детей. Женщина подала на развод. И на алименты. Но родители бывшего мужа засомневались в том, что третий ребнок являетя их внуком. Они обратились на передачу «ДНК». Бывшего спруга также смутил срок зачатия. Как раз в тот момент он был в Москве на вахте.

По словам героя, когда он уезжал на работу, жена вела разгульный образ жизни.

С помощью теста ДНК подтвердили, что ,действительно, третий ребенок не сын мужчины. Да и сама бывшая супруга все-таки призналась, что не знает, кто отец ребенка.

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