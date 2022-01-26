В Брянске приставы заставили бизнесмена вернуть юристу долг по зарплате. Работодатель погасил долг и выплатил штраф, назначенный судом, сообщают в пресс-службе УФССП России по Брянской области.

Жи59-летний житель Брянска, который раньше был индивидуальным предпринимателем, в апреле 2019 года взял на работу юриста. Он с ним заключил договор , по которому устанавливался оклад в размере 75 тысяч рублей. Но предприниматель сразу начал задерживать зарплату. Единственную выплату 77 тысяч рублей юрист получил лишь в июле. В сентябре он прекратил работу до полного погашения долга. Об этом он сообщил работодателю. Но денег юрист все равно не увидел.

Тогда он обратился в суд. Суд обязал индивидуального предпринимателя выплатить 315 тысяч рублей заработной платы, а исполнительный лист направил в УФССП России по Брянской области.

На предпринимателя завели уголовное дело за невыплату заработной платы свыше двух месяцев. Кроме того, суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей. Документы пердали в службу судебных приставов.

- В ходе запросов, сделанных судебным приставом-исполнителем выяснилось, что недвижимости или другого дорогостоящего имущества у должника нет, денег на счетах тоже нет, - говорят в службе судебных приставов. - В отношении него сотрудник Управления вынес постановление о временном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации и обратил взыскание на заработную плату бывшего директора. В течение полутора лет должник выплатил 120 тысяч рублей штрафа и 315 тысяч рублей бывшему работнику.

Пока шли исполнительные производства, в Управление поступили еще документы по этому должнику. Оказалось, что в 2018 году он, являясь генеральным директором консалтинговой компании, принял на работу людей и обещал им зарплату выше, чем средняя в регионе. Например, у одного работника в трудовом договоре указан оклад в размере 60 тысяч рублей, у другого - 50 тысяч рублей, у третьего - 35 тысяч рублей. Спустя несколько месяцев сотрудники начали увольняться по той причине, что труд их не оплачивался.

- На генерального директора общества с ограниченной ответственностью также завели уголовное дело за невыплату заработной платы свыше двух месяцев, - говорят в службе судебных приставов. - .Суд в 2020 году признал его виновным и оштрафовал на 370 тысяч рублей. После вынесения данного приговора ряд бывших сотрудников консалтинговой компании также обратились в суд, чтобы наконец-то получить заработную плату. Их иски были удовлетворены. В настоящее время сотрудниками региональной службы судебных приставов принимаются все необходимые меры для исполнения данных судебных решений.