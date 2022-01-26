В президиум брянского правительства вошли Ирина Агафонова и Андрей Бардуков. Соответствующее постановление подписал губернатор брянской области Александр Богомаз 24 января. Их включили в качестве заместителей председателя регионального правительства.

Из состава президиума исключили Сергея Тимошенко, Николая Щеглова и Александра Коробко.

Андрей Бардуков – заместитель губернатора Брянской области. На этот пост его официально назначили 28 октября 2021 года. Бардуков, бывший директор регионального департамента здравоохранения. В регионе он курирует медицину.

Также 28 октября прошлого года на должность заместителя губернатора утвердили и Ирину Агафонову. В областном правительстве она курирует вопросы социальной защиты и занятости населения, а также отвечает за работу ЗАГС.

Ирина Агафонова раньше была главным врачом Брянской городской поликлиники № 1.

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