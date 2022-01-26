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Общество26 января 2022 9:46

В Клинцовском районе две злоумышленницы украли у пенсионеров больше миллиона рублей

На женщин завели уголовное дело
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Клинцовском районе у пенсионеров две злоумышленницы украли больше миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. С заявлением о пропаже 1 миллиона 150 тысяч рублей в полицию обратилась 71-летняя женщина.

В краже она заподозрила недавно посетивших ее дом двух женщин. Они якобы хотят приобрести жилье и осматривают понравившиеся им дома. Пока одна лжепокупательница общалась с супругом потерпевшей в соседней комнате, вторая успела сделать пенсионерке массаж. А после ухода незнакомок хозяйка дома обнаружила пропажу денег.

Полицейские задержали 32-летнюю и 59-летнюю жительниц Новозыбковского района. Большую часть похищенных денег они сумели потратить, а 800 тысяч рублей полицейские изъяли и вернули потерпевшим. Злоумышленницы обещали в ближайшее время возместить.

-На женщин завели уголовное дело по статье «Кража», - сообщают в надзорном ведомстве.

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