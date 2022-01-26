В Брянске наказали хозяйку собаки, напавшей на беременную женщину. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Надзорное ведомство по обращению горожанки провело проверку. Установили, что 22 июля прошлого года пострадавшая возвращалась с дачного участка. В районе дома №1 по переулку 4-му Карачижскому ей навстречу выбежала собака без поводка и намордника . Животное приблизилось к женщине и стало кусать ее за ноги. Пострадавшая, будучи беременной, перенесла сильное потрясение. У нее возник страх перед собаками и беспокойство за будущего ребенка.

- Прокуратура подала иск в суд с требованием возместить с владельца собаки компенсацию 30 тысяч рублей в пользу пострадавшей, - говорят в надзорном ведомстве.

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Ей придется выплатить 30 тысяч рублей в пользу потерпевшей