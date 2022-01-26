В Брянске готовят к сдаче в эксплуатацию спортивную школу «Локомотив»

В Фокинском районе Брянска готовят к сдаче в эксплуатацию спортивную школу «Локомотив». Завершают пуско-наладочные работы, устанавливают спортивное оборудование, готовят документы для ввода в эксплуатацию объекта. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Также и в брянских Выгоничах в 2022 году сдадут в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс.

Сейчас строители на объекте смонтировали металлокаркас, профнастил кровли, мягкой кровли. Также завершают монтаж сэндвич панелей. Делают кирпичную кладку перегородок, монтируют систему отопления. Устанавливают оконные блоки и подключают здание к инженерным сетям.

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