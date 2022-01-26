В Брянской области на подготовку восьми лыжных трасс направят 250 миллионов рублей

В Брянской области на подготовку восьми лыжных трасс для спортивной школы по лыжному спорту направят 250 миллионов рублей. До 1 февраля проектно-сметную документацию по лыжероллерным трассам направят на экспертизу.

- За счет областного бюджета будет приобретено и все необходимое оборудование, в том числе специальные транспортные средства для подготовки лыжных трасс, - поясняют в пресс-службе регионального правительства.

В области уже работают два филиала по лыжному спорту – в Дятьковском и Брасовском районах. А также дополнительные планируют открыть еще в шести районах - Жуковском, Клинцовском, Стародубском, Новозыбковском, Карачевском и Брянском.

Кстати, на 2022 год намечено возведение областного центра лыжного спорта.

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