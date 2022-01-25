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Общество25 января 2022 15:01

В Брянске задержал участника банды наркосбытчиков

У него изъяли 615 грамм запрещенного вещества
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

В Брянске задержал участника банды наркосбытчиков. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области. Банда занималась сбытом наркотиков в крупном размере в регионе.

Установили, что задержанный бесконтактным способом получил от посредника партию наркотиков. Их он должен был сбыть с помощью интернета в Брянской области. У него нашли и изъяли 615 грамм наркотического вещества, содержащего мефедрон.

- На задержанного завели уголовное дело, - говорят в УФСБ.- Ведут следствие.

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