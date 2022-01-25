ВТБ Лизинг предлагает автобусы ПАЗ 3204 с выгодой в 7%

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ВТБ Лизинг предлагает автобусы ПАЗ 3204 с выгодой от рекомендованной розничной цены в размере 7%. Транспортное средство стоимостью от 4 118 000 рублей можно приобрести в лизинг с минимальным первоначальным взносом 10% на срок 5 лет. При таких условиях сделки ежемесячные платежи составят 77 677 рублей.* Предложение действует до 31 марта 2022 года.

«ПАЗ на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в портфеле ВТБ Лизинг в сегменте городских автобусов. По итогам 2021 года мы передали нашим клиентам на 30% больше автобусов этой марки, чем за 2020 год. Преимущественно ПАЗ приобретают транспортные компании для организации городских и пригородных перевозок. Благодаря партнерским отношениям с автопроизводителем мы получаем скидку, которую всегда предаем своим клиентам. Поэтому условия приобретения транспортного средства в лизинг становится привлекательней, чем покупка за наличные или в кредит. Более того, при оформлении финансовой аренды клиенты получают налоговые льготы, которые позволяют сэкономить до 40% от стоимости автобуса. При входе в сделку клиенты также могут выбрать для себя оптимальные условия финансирования: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или без переплат за лизинг. Все эти преимущества делают лизинг на сегодняшний день одним из самых доступных и выгодных инструментов приобретения транспортных средств», — прокомментировал начальник управления по развитию бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.

ПАЗ 3204 — высокопольный автобус малого класса. Используется для работы на городских и пригородных маршрутах, а также в сегменте корпоративных перевозок. Машина соответствует требованиям экологической безопасности (Euro 5) и комфорта пассажиров, автобус оснащен устойчивой к различным дорожным условиям подвеской и качественными комплектующими двигателя. В зависимости от комплектации автобус может быть оборудован системами «Говорящий город» для людей со слабым зрением, видеонаблюдения и учета пассажиров, а также терминалом бесконтактной оплаты, мультимедийным оборудованием и кондиционером. ПАЗ 3204 размещает от 17 до 25 посадочных мест, полная загрузка салона — 42-53 человека. Максимальная скорость — 100 км/ч. Производитель гарантирует 8 лет ресурса кузова.

* Расчет приведен на ПАЗ 3204 с рекомендованной розничной ценой от 4 118 000 рублей. Аванс 10%, ежемесячный платеж 77 677 рублей, срок лизинга 60 месяцев, выкупная стоимость 1 000 рублей. Экономия на налогах доступна для компаний на Общей системе налогообложения (ОСН). Страхование предмета лизинга – обязательно. Страховые платежи и комиссия не указаны в расчете. Указанный расчет является предварительным, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ.

Лицензия №1000