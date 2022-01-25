Фото: "Брянская губерния".

В Брянске на улицах и площадях убирают новогодние украшения. Инсталляции отправляют на хранение, сообщает «Брянская губерния». В этом году их поставили около 250.

Недавно на площади Воинской славы убрали светящиеся арки. А во вторник, 25 января, разобрали новогоднюю елку. С нее сначала сняли игрушки, а потом гирлянды.

Но еще, как воспоминание о Новом годе светятся гирлянды на фасаде Дома быта, огромная светящаяся «Люстра» возле Брянского цирка, а также снеговики в разных районах города. Однако, сами жители еще не убирают гирлянды с окон и балконов.

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