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Общество25 января 2022 13:02

В брянских Клинцах реконструируют бой афганской войны

В основе сценария – бой в рамках Гератских операций
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: "Клинцы.ИНФО".

Фото: "Клинцы.ИНФО".

В брянских Клинцах проведут реконструкцию одного из боев войны в Афганистане. Это сделают для сохранения памяти солдат и офицеров, сообщает издание «Клинцы.ИНФО».

В основу сценария положили бой в рамках Гератских операций в январе-апреле 1987 года. Привязки к конкретному боевому эпизоду делать не будут.

В мероприятии будут участвовать бойцы из местного военного гарнизона и ребята из военно-исторических клубов ЦФО. Общее время реконструкции - 65 минут.

Возрастное ограничение: 6+

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