В брянских Клинцах реконструируют бой афганской войны

Фото: "Клинцы.ИНФО".

В брянских Клинцах проведут реконструкцию одного из боев войны в Афганистане. Это сделают для сохранения памяти солдат и офицеров, сообщает издание «Клинцы.ИНФО».

В основу сценария положили бой в рамках Гератских операций в январе-апреле 1987 года. Привязки к конкретному боевому эпизоду делать не будут.

В мероприятии будут участвовать бойцы из местного военного гарнизона и ребята из военно-исторических клубов ЦФО. Общее время реконструкции - 65 минут.

Возрастное ограничение: 6+

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