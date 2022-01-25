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Общество25 января 2022 12:32

В Брянской области железнодорожники убрали больше 10 опасных горок

С них дети часто катались без присмотра родителей
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: Служба корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

Фото: Служба корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

В Брянской области железнодорожники убрали больше 10 горок у путей. Об этом сообщают в Службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД. Обнаруженные опасные горки засыпали песком и реагентами, а их поверхность разбили. Здесь часто дети катались без присмотра родителей.

Железнодорожники призывают родителей выбирать специально оборудованные горки, а также следить за местонахождением детей после уроков в школе.

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