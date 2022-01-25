Вирус мозаики пепино выявлен Брянской межобластной ветеринарной лабораторией

Фото: ФГБУ "Брянская МВЛ".

На прошлой неделе в сектор молекулярной диагностики и вирусологии ФГБУ «Брянская МВЛ» поступило 574 образца на установление карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции.

В результате проведенных вирусологических исследований с целью выявления карантинных объектов в одном из поступивших образцов свежих томатов, прибывших из Республики Турция, был обнаружен вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus).

Лабораторные исследования проводились в рамках государственного карантинного фитосанитарного контроля, осуществляемого Управлением Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Для справки: Вирус мозаики пепино (PepMV) вызывает различные симптомы на растениях томата, которые часто проявляются в осенне-зимний период, когда температура и уровень освещения (дневной свет) снижаются. Первые симптомы обычно появляются через 2-3 недели после заражения. Ранние симптомы проявляются на верхних частях пораженных растений в виде образования светло-зеленых тонких или игольчатых листьев и задержки роста. Затем на листьях развиваются желтые угловатые пятна, слабый межжилковый хлороз и деформации. Основным экономически значимым растением-хозяином является томат, а также культуры семейства пасленовых. Вирус очень быстро распространяется от зараженных растений на здоровые при проведении агротехнических мероприятий и при сборе урожая.

По данным Управления Россельхознадзора партия зараженных свежих томатов была возвращена экспортеру, чтобы не допустить проникновения и распространения на территории Российской Федерации выявленного карантинного вредного организма.