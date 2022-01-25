В Брянске двоих парней из Смоленской области заключили под стражу за продажу наркотиков

В Брянске двое парней из Смоленской области попались при попытке сбыть наркотики. На них завели уголовное дело, сообщают в пресс-службе СУВ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установлено, что 16-летний и 18-летний обвиняемые не позднее 10 января этого года прибыли на участок, который находится около дома №68 по улице Осоавиахима в Советском районе. Они пытались сбыть наркотическое средство (PVP) общей массой не менее 1,284 грамма через помещение его в закладку, оборудованную в снегу.

Но это злоумышленникам не удалось. Преступление предотвратили оперативные сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Брянску.

- Обвиняемых заключили под стражу, - говорят в Следственном комитете. – Расследование уголовного дела продолжается. За подобное преступление им может грозить до 20 лет лишения свободы.

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