В Брянской области уничтожили 279 кг опасной красной икры

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской области.

В Брянской области уничтожили 279 килограммов опасной красной икры. Продукт был неизвестного происхождения, сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областей.

В конце прошлого года полицейские обнаружили 19 пластиковых контейнеров с икрой в Суземке, в частном доме.

Ветеринарный инспекторы установили, что на продукцию не было документов, даже электронных. Они должны были содержать информацию о стране происхождения, изготовителе, дате выработки и сроке годности. Она была неизвестна. Плюс к этому, икру хранили в антисанитарных условиях. Упаковка не была герметичной.

На использование икры в пищевых целях выдали запрет. Продукцию утилизировали.

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