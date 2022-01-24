В Брянске с 17 по 23 января поймали 38 безмасочников

В Брянске за неделю, с 17 по 23 января, поймали 38 безмасочников. Обследовали магазины, кафе, салоны красоты, торговые центры. Всего - 381 предприятие. 12 протоколов составили на продавцов, а 26 – на покупателей, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

А на прошедших выходных, 22 и 23 февраля, нарушителям масочного режима выписали 12 административных документов. Из них два – продавцам и 10 – покупателям. Межведомственная комиссия побывала на 109 предприятиях торговли.

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