В Брянске двоих иностранцев отправили в колонию за сбыт наркотиков. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что два 21-летних иностранных гражданина в октябре 2020 года вступили в преступный сговор с неустановленным лицом о совместном сбыте наркотиков в Брянске с помощью мобильного приложения в интернете.

Осужденные незаконно приобретали крупную партию наркотиков, 287,6 грамм героина, а затем производили мелкие «закладки» в тайниках в различных местах. За это они получали деньги.

Правоохранители раскрыли и пресекли деятельность злоумышленников.

- Суд приговорил каждого к девяти годам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда пока в законную силу не вступил.

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