Электрофорез – надежный и перспективный метод определения сортовой чистоты семян

Фото: ФГБУ "Брянская МВЛ".

Повышение стабильности урожаев и снижение зависимости от погодных условий возможно за счет совершенствования научно-обоснованной системы земледелия, широкого использования сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, приспособленных к современным почвенно-климатическим и фитосанитарным условиям.

Сортовые качества семян определяются совокупностью признаков, характеризующих принадлежность семян к определенному сорту. С момента уборки и до реализации семена проходят технологические этапы (транспортировку, хранение и т.д.), на каждом из которых возможно появление сортовой примеси. В результате сортовая чистота, определенная, например, путем апробации, и реальная чистота семян к моменту их реализации могут значительно различаться, а в некоторых случаях возможны и возникновения смешивания сортов.

В отличие от апробации метод электрофореза белков позволяет в течение нескольких суток оценить сортовые качества партий семян на любом этапе с момента начала уборки и до реализации семян. Это наиболее надежный и быстрый лабораторный метод анализа.

Электрофорез применяется для определения генетических характеристик и чистоты семян. Он дает возможность работать не только с фенотипом, но и с генотипом растений, что позволяет избежать ошибок, вызванных модификационной изменчивостью, так как спектр белков остается стабильным независимо от условий окружающей среды. Генетическая чистота семян важна для конечного потребителя, т.к. позволяет принять решение при выборе оптимальных агрохимических мероприятий для каждой конкретной культуры возделывания.

Брянская межобластная ветеринарная лаборатория оказывает услуги по проведению анализа семян методом электрофореза. В целях эффективного и оперативного исследования проб семян зерновых культур приобретено современное оборудование и создана коллекция эталонных образцов семян. В испытательную лабораторию ФГБУ «Брянская МВЛ» в 2021 году поступили 233 пробы семян для определения сортовой принадлежности методом электорофореза. В 23 пробах сортовая чистота не соответствовала требованиям ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия».

Не за горами наступление полевых работ. В этот период многие сельхозтоваропроизводители принимают решения о приобретении сортовых семян высоких репродукций. Осуществление семенного контроля методом электрофореза и, как следствие, использование семян высокого качества обеспечат устойчивый урожай и сохранение сортового генофонда в наступающем сельскохозяйственном году.