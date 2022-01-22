В Климовском районе во время пожара погибли 47-летний мужчина и 43-летняя женщина. ЧП случилось в деревне Плавна на улице Первомайской. Сгорел частный дом.

Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 20.46 в пятницу, 21 января. На место выехали две автоцистерны, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

- На тушении работал один пожарный ручной ствол, одно звено газодымозащитной службы, - говорят спасатели. - В 21.15 пожар локализовали, в 22.30 - полностью потушили.

Эксперты выяснят, почему загорелся дом.