Брянская тележурналистка победила во Всероссийском конкурсе «Дорожный навигатор»

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянская тележурналистка Мария Селеверстова за специальный репортаж для телекомпании «Брянская губерния» заняла первое место в номинации «Безопасный путь: Лучшая телепрограмма». В нем она рассказывает о строительстве дороги-дамбы «Брянск I – Брянск II» по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

- Мария Селивестрова – талантливый журналист, - рассказал директор телерадиокомпании «Брянская Губерния» Артем Сухоломкин.- Все ее сюжеты и репортажи отличаются высоким профессионализмом. Благодаря этим качествам у Марии произошел карьерный рост – сейчас она работает на федеральном телеканале «НТВ».

Во Всероссийском конкурсе «Дорожный навигатор» участвовали 133 работы от журналистов со всей нашей страны.

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