В Брянске на борьбу со снегопадом вышли 22 самосвала и 14 погрузчиков

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на борьбу со снегопадом вышли 24 комбинированные дорожные машины. Они посыпают городские дороги реагентом, чтобы избежать образования ледяной корки и наката на дорогах. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Также в городе вывозят снег с обочин 22 самосвала и 14 погрузчиков. Расчищают тротуары во всех районах Брянска 11 тракторов. В расширении обочин дороги задействовали 10 грейдеров. Вручную снег чистят около 100 дорожников.

- В общей сложности в дневной уборке города принимают участие около 80 единиц техники, - говорят в мэрии. - За неделю с улиц города вывезли 18 тысяч тонн снега. При этом для посыпки улиц и тротуаров израсходовали 1 550 кубометров пескосоляной смеси.

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