Фото: УГИБДД УМВД Росси по Брянской области.

В Брянске автоинспекторы помогли женщине с неисправным автомобилем. В Бежицком районе они заметили у обочины дороги женщину рядом с припаркованной машиной. Как выяснили. находящиеся на патрулировании инспекторы ДПС Владимир Родин и Николай Демин, у автомобиля было неисправно электрооборудование. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

-Хочу выразить благодарность экипажу ДПС, которые увидев меня, не проехали мимо, а подъехали и предложили свою помощь, подсоединили провода и завели автомобиль- пишет Марина слова благодарности в адрес автоинспекторов.

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