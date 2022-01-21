Брянскую область 21 января накрыла метель

Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

На Брянскую область 21 января обрушилась метель. Обильный снег сопровождают порывы ветра. О непогоде в ГУ МЧС России по Брянской области предупреждали в четверг, 20 января.

Снегопад продлится до следующего дня. Дорожные службы вышли на борьбу со снежными заносами.

Некоторые жители многоквартирных домов вооружились лопатами и откидывают снег от подъездов, сметают его с автомобилей, скидывают с крыш зданий, расчищают места для парковки.

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