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Общество21 января 2022 13:56

Брянскую область 21 января накрыла метель

Дорожники и жители региона вышли на борьбу со снегопадом
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

На Брянскую область 21 января обрушилась метель. Обильный снег сопровождают порывы ветра. О непогоде в ГУ МЧС России по Брянской области предупреждали в четверг, 20 января.

Снегопад продлится до следующего дня. Дорожные службы вышли на борьбу со снежными заносами.

Некоторые жители многоквартирных домов вооружились лопатами и откидывают снег от подъездов, сметают его с автомобилей, скидывают с крыш зданий, расчищают места для парковки.

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