На велосипеде были катафоты. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Трубчевском районе водитель иномарки насмерть сбил велосипедистку. ДТП произошло 21 января около половины седьмого утра на улице Трубчевской в деревне Городцы. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Бярнскойо бласти.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Фольксваген» во время обгона попутного автомобиля выехал на встречную полосу и сбил 49-летнюю женщину на велосипеде. Он ехала навстречу.

- От полученных травм велосипедистка скончалась на месте, - говорят в Госавтоинспекции. – При этом на велосипеде были катафоты. По факту ДТП проводят проверку.

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