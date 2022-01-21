В Брянске в гипермаркете покупатель расплатился фальшивкой

В Брянске в гипермаркете по улице Ульянова покупатель расплатился фальшивкой. По сигналу «Тревога» к месту выехали сотрудники Росгвардии.

- Выяснили, что мужчина попытался расплатиться за товар денежной купюрой номиналом 2000 рублей, которая вызывала сомнение в подлинности, - сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. - Продавец проверила купюру на детекторе, который зафиксировал фальшивку и нажала кнопку тревожной сигнализации.

Злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый 32-летний житель Брянска. Его передали полиции. По факту случившегося проводят проверку.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»