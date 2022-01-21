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Общество21 января 2022 12:39

В Брянске в гипермаркете покупатель расплатился фальшивкой

Злоумышленника задержали и передали полиции
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске в гипермаркете по улице Ульянова покупатель расплатился фальшивкой. По сигналу «Тревога» к месту выехали сотрудники Росгвардии.

- Выяснили, что мужчина попытался расплатиться за товар денежной купюрой номиналом 2000 рублей, которая вызывала сомнение в подлинности, - сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. - Продавец проверила купюру на детекторе, который зафиксировал фальшивку и нажала кнопку тревожной сигнализации.

Злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый 32-летний житель Брянска. Его передали полиции. По факту случившегося проводят проверку.

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