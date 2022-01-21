В Злынковском районе продавщица ограбила магазин на 139 тысяч рублей. Собственник заявил о краже в полицию, сообщают в пресс-службе правоохранительного ведомства.

- Из магазина пропали товары общей стоимостью 139 тысяч рублей, - говорят в УМВД России по Брянской области. - В ходе проверки установили причастность к совершенному преступлению ранее не имевшей проблем с законом местной жительницы, работающей продавцом в этом магазине.

На злоумышленницу завели уголовное дело по статье «Кража». Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

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