Мать из брянских Сенцов, покалечившую ребенка во время кормления, отправили в колонию

В колонию общего режима отправили жительницу Почепского района, которая во время кормления своего новорожденного сына умышленно с силой прижала его к себе и сломала малышу ногу. В суде нерадивой матери дали два года и семь месяцев исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- В суде установили, что 9 сентября прошлого года в своем доме в селе Сенцы женщина во время кормления новорожденного сына умышленно с силой прижала его к себе, в результате чего причинила ребенку перелом правой бедренной кости, который повлек тяжкий вред его здоровью, - говорят в надзорном ведомстве.

Пострадавший ребенок – пятый у горе-матери. Обвиняемая неоднократно попадала в поле зрения органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Кроме того, в отношении двоих детей она была лишена родительских прав, других - оставила в учреждениях здравоохранения сразу после их рождения.

Сейчас ребенка у нее забрали и отправили в специальное учреждение здравоохранения.

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