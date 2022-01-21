ТМХ отправил локомотивы на горно-металлургический комбинат «Норильский никель»

Фото: Трансмашхолдинг .

Брянск, 21 января 2022 г ТМХ отправил на горно-металлургический комбинат «Норильский никель» магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ25КМ и три маневровых тепловоза ТЭМ18ДМ, изготовленные на Брянском машиностроительном заводе.

Договоры на поставку заключены в четвертом квартале 2021 года.

На предприятии технологического железнодорожного транспорта (ПТЖТ) Заполярного филиала компании «Норникель» с августа работают два магистральных локомотива серии 2ТЭ25КМ. Специалисты ПТЖТ отмечают высокую мощность тепловозов в сравнении с локомотивами других серий, что является хорошим подспорьем для компании в реализации проектов, целью которых является увеличение грузооборота и перевозок.

2ТЭ25КМ – магистральный грузовой двухсекционный тепловоз переменно-постоянного тока. Созданный в рамках программы импортозамещения, он на 90% состоит из комплектующих отечественного производства. Благодаря легкодоступности и технологичности основных узлов он отличается удобством в обслуживании. Применение тепловоза позволяет повысить рентабельность эксплуатации железнодорожной инфраструктуры и сократить сроки доставки грузов. Для локомотивных бригад в тепловозе 2ТЭ25КМ созданы комфортные условия труда, предусмотрено поддержание оптимального микроклимата при любых температурных условиях.

Благодаря высоким технико-экономическим показателям локомотивы 2ТЭ25КМ широко эксплуатируются на сети российских железных дорог, пользуются спросом у крупных российских и зарубежных компаний.

В Заполярье отправлен также маневровый локомотив ТЭМ18ДМ. Другие два предназначены для работы в Кольской горно-металлургической компании (дочернее предприятие «Норникеля»). В рамках реализации проекта «Большая медь» до 2025 года компания планирует приобрести до 15 тепловозов ТЭМ18ДМ.

С введением в эксплуатацию новой техники Кольская ГМК связывает возможность повышения эффективности работы и увеличения объёма грузоперевозок.

За четырнадцать лет эксплуатации маневровые тепловозы ТЭМ18ДМ хорошо зарекомендовали себя на отечественных железных дорогах и магистралях ближнего и дальнего зарубежья. Локомотивы этой серии также работают на предприятиях разных отраслей промышленности. Они успешно выполняют вывозные, маневровые и горочные работы, отличаются надежностью и удобством в эксплуатации и обслуживании.

Трансмашхолдинг - единственный в России производитель, выпускающий всю линейку тягового подвижного состава, электровозов и тепловозов разной мощности, составности, рода тока, назначения. Разработка тягового подвижного состава осуществляется действующей в составе холдинга профильной организацией – «ТМХ Инжиниринг».