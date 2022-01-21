Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области, скриншот видео.

На руководителя отдела брянского перерабатывающего предприятия завели уголовное дело за подкуп. 36-летнего мужчину обвиняют по статье «Коммерческий подкуп в крупном размере», сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установлено, что руководитель отдела общества с ограниченной ответственностью с апреля 2020 года по август 2021 года был в Брянской области. Он незаконно получил от индивидуального предпринимателя на банковскую карту и лично деньги в сумме 440 тысяч 500 рублей. Вознаграждение предназначалось за содействие в реализации договорных отношений между брянским перерабатывающим предприятием и предпринимателем.

- За совершение данного преступления обвиняемому грозит до девяти лет лишения свободы и штраф в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа, - говорят в Следственном комитете.

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