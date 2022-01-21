В Брянске закрыли опасный проезд между улицами Советской и Костычева

Фото: пресс-служба Брянского отделения ОНФ.

В Брянске закрыли сквозное движение между улицами Советской, от дома №97, и улицей Костычева, до дома №70. Об этом сообщают в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Общественники выехали туда после многочисленных обращений горожан. Они установили, что на проблемном участке не регулируется движение машин и людей. К тому же, по этой дороге многие дети ходят на занятия в школу№71 «Перспектива».

Представители ОНФ направили письменные обращения в городскую администрацию, Госавтоинспекцию и прокуратуру. Надзорное ведомство внесло представление главе городской администрацию. Теперь опасный проезд между Советской и Костычева признали жилой зоной с запретом движения и ограничением скорости для тех автомобилей, которые имеют право сюда въезжать по правилам дорожного движения.

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