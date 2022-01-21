В Брянской области за сутки от коронавируса умерли 12 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 3123 пациентов, сообщают 21 января в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа коронавирус подтвердили у 187 человек. Сумели побороть заболевание 173 брянца. Медики выполнили 4055 исследований на ковид-19.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирус диагностировали у 99941 человека. Среди них 124 иногородних пациентов. Выздоровел – 95431 брянец. Общее число ПЦР-тестов составило 1332267.

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