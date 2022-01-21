Оценка состояния измерений в Брянской межобластной ветеринарной лаборатории

Фото: ФГБУ "Брянская МВЛ".

Сегодня огромное количество средств измерений служат людям, обеспечивая достоверность результатов научных исследований, эффективность систем контроля и управления технологическими и информационными процессами, действенность мероприятий по охране окружающей природной среды, правильность лабораторных исследований, безопасность работы энергетических, транспортных систем и учета материальных ценностей. В сферу измерений вовлекаются все больше объектов человеческой деятельности, шире и разнообразнее становятся измерительные задачи. Неуклонно повышаются и требования к точности, стабильности, быстродействию измерительной техники.

По действующему законодательству средства измерений, подлежащие государственному метрологическому контролю и надзору, должны подвергаться поверке при выпуске из производства или после ремонта, при ввозе по импорту и в процессе эксплуатации. Поверка производится в соответствии с нормативными документами, утверждаемыми по результатам испытаний.

Все средства измерений, применяемые в ФГБУ «Брянская МВЛ» для выполнения работ в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, включая средства для вспомогательных измерений, имеют утвержденный тип средства измерения и обязательно поверяются.

Организацию работ по поверке средств измерений, имеющихся в ФГБУ «Брянская МВЛ», осуществляет отдел стандартизации и метрологии. Основная задача отдела стандартизации и метрологии – обеспечение требуемой точности измерений при проведении исследований в лаборатории. В соответствии с утвержденным графиком на 2021 год было поверено 1106 средств измерений, на 32% больше чем в 2020 году. Введено в эксплуатацию 156 средств измерения.

Так же в 2021 году проведена аттестация (контроль технического состояния и поддержания температуры) 26 водяных бань, 65 термостатов и сушильных шкафов, 6 муфельных печей, осуществлен периодический контроль технических характеристик 117 холодильников и морозильных камер, что на 6,0 % больше чем в 2021 году.

Поверочную деятельность осуществляют метрологические службы, аккредитованные в области обеспечения единства измерений в соответствии с требованиями ISO/IEC 17025. В процессе работ по поверке средств измерений отдел стандартизации и метрологии взаимодействует с ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, ФБУ «Ростест-Москва», ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений», ФБУ «Брянский ЦСМ», ФБУ «Курский ЦСМ».