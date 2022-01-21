Брянец в пьяной ссоре избил сожительницу и до смерти забил ее сына

В Новозыбковском районе местный житель в пьяной ссоре избил сожительницу и до смерти забил ее сына. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 7 августа прошлого года в деревне Тростань пьяный мужчина поссорился со своей сожительницей и ее сыном. В порыве гнева он деревянной палкой избил женщину и 37-летнего мужчину. От ударов сын умер на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый выкопал яму во дворе своего дома и похоронил там убитого. Женщине запретил говорить о случившемся. Через пару дней она обратилась с травмами в больницу. Там и сообщала о преступлении.

- Суд приговорил виновного к 10 годам и шести месяцам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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