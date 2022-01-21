Фото: Управление автомобильных дорог Брянской области.

В Советском районе Брянска в 2022 году отремонтируют четыре улицы. Это – улица Октябрьская, Пролетарская, 9-го Января и Некрасова. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Управления автомобильных дорог.

Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Также по проекту отремонтируют 69,8 километра дорог, 8 мостовых сооружений. На эти цели планируют потратить 2,4 миллиарда рублей. Деньги выделят из бюджетов разных уровней.

Всего в этом году по различным программам в регионе планируют отремонтировать 400 километров автомобильных дорог. На это выделили больше восьми миллиардов рублей.

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