В Брянске построят 85 километров новых контактных сетей для троллейбусов

В Брянске за два года построят 85 километров контактной сети, проложат 84 километра кабельных линий, заменят 350 опор. В городе реконструируют семь тяговых подстанций. Для троллейбусного управления приобретут девять единиц специальной автотранспортной техники.

Эти работы пройдут в 2022-2023 годах, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Вместе с тем, в город поступит 100 новых троллейбусов. Это позволит полностью обновить парк предприятия.

На новые троллейбусы уже начали обучать водителей.