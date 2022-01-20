В Брянске начали набирать на обучение новых водителей троллейбусов

В Брянске начали набирать на обучение новых водителей троллейбуса. Оно будет проходить на базе учебно-курсового комбината и длится шесть месяцев, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Кандидатам должно быть не меньше 20 лет. Образование - не ниже среднего. После обучения водителей устроят в троллейбусное управление.

Будущим водителя обещают заработную плату от 40 тысяч рублей. В 2021 году средний заработок водителя троллейбуса составлял 30 тысяч 557 рублей.

Повысить зарплату, обновить парк, отремонтировать инфраструктуру троллейбусного управления помогут федеральные деньги. Регион выиграл инфраструктурный проект на 4 млрд рублей.