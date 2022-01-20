Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия20 января 2022 13:57

Экс-сотрудника брянского университета будут судить за мошенничество при закупке оборудования

По версии следствия, 280 тысяч рублей он положил себе в карман
Марина АНТОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Бывшего сотрудника брянского университета будут судить за мошенничество на 280 тысяч рублей при закупке научного оборудования. Уголовное дело направили для рассмотрения в суд, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, в 2019 году руководство вуза поручило сотруднику закупить оборудование. Он исполнил поручение. Но указал сумму на 280 тысяч больше, чем оно стоило. Разницу присвоил себе.

- Уголовное дело будут рассматривать в Советском районном суде, - говорят в прокуратуре. - Обвиняемому грозит до шести лет колонии.