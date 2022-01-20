Экс-сотрудника брянского университета будут судить за мошенничество при закупке оборудования

Бывшего сотрудника брянского университета будут судить за мошенничество на 280 тысяч рублей при закупке научного оборудования. Уголовное дело направили для рассмотрения в суд, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, в 2019 году руководство вуза поручило сотруднику закупить оборудование. Он исполнил поручение. Но указал сумму на 280 тысяч больше, чем оно стоило. Разницу присвоил себе.

- Уголовное дело будут рассматривать в Советском районном суде, - говорят в прокуратуре. - Обвиняемому грозит до шести лет колонии.