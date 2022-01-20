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Происшествия20 января 2022 13:49

Жительницу Брянска обвиняют в убийстве гражданского мужа

Пьяная женщина ударила супруга ножом в грудь
Марина АНТОНОВА
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43-летнюю жительницу Брянска обвиняют в убийстве гражданского мужа. Преступление совершили днем 9 октября прошлого года, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, пьяная женщина была у себя дома на улице Пролетарской в Советском районе. Она поссорилась с супругом и ударила его ножом в грудь. От полученным травм мужчина скончалсяна месте.

- Расследование уголовного дела завершили, - говорят следователи. - Материалы с обвинительным заключением направили прокурору для изучения и решения вопроса о направлении в суд.