43-летнюю жительницу Брянска обвиняют в убийстве гражданского мужа. Преступление совершили днем 9 октября прошлого года, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, пьяная женщина была у себя дома на улице Пролетарской в Советском районе. Она поссорилась с супругом и ударила его ножом в грудь. От полученным травм мужчина скончалсяна месте.

- Расследование уголовного дела завершили, - говорят следователи. - Материалы с обвинительным заключением направили прокурору для изучения и решения вопроса о направлении в суд.