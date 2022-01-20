Что в действительности представляет собою вирусный артериит? Комментарий специалиста ФГБУ "Брянская МВЛ"

Фото: ФГБУ "Брянская МВЛ".

Развитие конного спорта по всему миру набирает обороты и если раньше поездка на турнир за рубеж была чем-то из разряда фантастики, то теперь за пределы государства лошади выезжают очень часто. Но, к сожалению, существует несколько причин, по которым животное могут не впустить в ту или иную страну. О запретах въезда по ветеринарной причине, а именно о вирусном артериите поговорим с заведующей сектором серологии и биохимии диагностической лаборатории ФГБУ «Брянская МВЛ» Верой Малявко.

- В чем особенности данного заболевания и какой ущерб коневодству способен нанести вирусный артериит лошадей?

- Проблема вирусного артериита возникла не вчера, но в свете того, что теперь через границу и обратно курсирует все больше лошадей, об этой болезни заговорили в полный голос.

Вирусный артериит лошадей - остро протекающая инфекционная болезнь, характеризующаяся повышенной температурой тела, лейкопенией, конъюнктивитом, отечностью век, светобоязнью, гиперемией слизистых оболочек, отеками живота и конечностей, некротическими поражениями малых артерий и вен, абортами у кобыл. Основные поражения наблюдаются в органах дыхания и пищеварения.

Экономический ущерб может быть значительным. Он определяется высокой летальностью (до 30%), абортами жеребых кобыл, достигающими 50-80%, и снижением работоспособности больных животных.

- Расскажите о клинико-эпизоотологических особенностях течения вируса.

- К вирусному артерииту восприимчивы однокопытные. В естественных условиях заражение происходит аэрогенным и контактным путями, возможно и алиментарное заражение. Больные лошади служат естественным резервуаром вируса.

Вирусный артериит лошадей диагностируют на основании эпизоотологических данных, симптоматики болезни, патологоморфологических изменений, результатов серологических исследований, выделения возбудителя в культурах клеток.

- Как бороться с данным заболеванием? Существуют ли профилактические меры борьбы с конкретным вирусом у животных?

- Специфических средств лечения нет. Больным животным назначают симптоматическое лечение.

У переболевших животных развивается иммунитет. Для профилактики болезни предложена живая вакцина. Вакцинация жеребых кобыл не отражается на здоровье родившихся жеребят. Вакцинный вирус не передается контактно здоровым лошадям, сохраняет иммуногенные свойства в течение более трех лет. Лошадей можно прививать в любом возрасте, кобыл в последней стадии жеребости вакцинировать не рекомендуется.

Меры борьбы и неспецифической профилактики должны быть направлены на предупреждение заноса инфекции в хозяйства. Для этого запрещают ввод и вывод лошадей из неблагополучных хозяйств. Больных животных изолируют. Трупы и абортированные плоды сжигают. Помещения тщательно дезинфицируют хлорсодержащими растворами. Абортировавших кобыл можно переводить в другие хозяйства не ранее чем через 2 месяца после прекращения абортов.

В диагностической лаборатории ФГБУ «Брянская МВЛ» с целью выявления антител к вирусному артерииту лошадей используется метод ИФА, применение которого способствует своевременному предупреждению распространения заболевания.