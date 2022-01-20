В Брянской области прогнозируют рост заболевших коронавирусом до 2 тысяч человек в сутки. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24».

Поэтому в любой момент в регионе могут запустить еще семь ковидных госпиталей, с помощью которых создадут еще 3200 мест. Сейчас в области работают 110 госпиталей на 1700 мест. В них лечатся 953 пациента.

В связи с ожидаемым ростом заболеваемости организуют быстрое тестирование населения на ковид-19. Для этого рассматривают возможность в отдаленные районы области, находящиеся от областного центра на расстоянии 200-240 километров, пускать автомобили. они будут два раза в сутки доставлять ПЦР-тесты.

Также для улучшения информирования жителей региона число операторов колл-центра увеличат с 20 до 42 человек.

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