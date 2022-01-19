В Брянской области на развитие здравоохранения направят 1,7 миллиарда рублей. Об этом сообщили во время заседания комитета регионального заксобрания по вопросам социальной политики и здравоохранения. Планируют начать строительство поликлиники на 800 мест на территории старого аэропорта Брянска, хирургического корпуса детской областной больницы, ФАПа в поселке Лесное Суражского района, административно-морфологического корпуса Брянского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

В прошлом году ввели в эксплуатацию здание ФАПа в населенном пункте Сосновка Выгоничского района на 15 посещений в смену. Открыли «Офис врача общей практики в поселке Толмачево на 35 посещений в смену. Построили здание лечебного корпуса городской больницы № 4 в Брянске. На все вышеназванное направили бюджетные инвестиции в объеме 342,76 миллиона рублей.

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